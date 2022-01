Bunzing gevonden met ernstige variant vogelgriep

Een bunzing in Zuid-Holland heeft de ernstige variant van de vogelgriep, H5N1, opgelopen. Het dier is afgemaakt en daarna onderzocht in twee wetenschappelijke instituten in Utrecht en Wageningen. Eerder zijn al wat besmette vossen gevonden, wat aantoont dat de zeer besmettelijke vogelgriepvariant zich nu verspreidt onder wilde zoogdieren, aldus de onderzoeksinstituten en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA. Zij waarschuwen om honden en katten uit de buurt te houden van watervogels.