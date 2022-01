Eerste RIVM-rapportage boostercampagne: derde prik is effectief

Het eerste onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft gedaan naar de boostercampagne laat zien dat deze derde vaccinatie „zeer effectief” is tegen ernstige gevolgen van Covid-19. De booster beschermt 97 procent tegen ziekenhuisopname en 98 procent tegen ic-opname, meldt het instituut woensdag. Een kanttekening is echter dat het onderzoek werd uitgevoerd toen de deltavariant dominant was. Over de effectiviteit bij de omikronvariant is minder bekend.