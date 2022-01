De burgemeesters van zo’n dertig steden schrijven in een noodkreet aan het kabinet dat het coronabeleid fundamenteel moet worden herzien. De logica in het coronabeleid is zoek. Dit beleid trekt een te zware wissel op burgers en lokaal bestuur, schrijven de burgemeesters Femke Halsema (Amsterdam) en Paul Depla (Breda) in een opiniestuk in de Volkskrant mede namens hun collega’s.