Vliegveld hoofdstad Tonga snel weer open

Het vliegveld van de hoofdstad van Tonga is naar verwachting donderdag weer te gebruiken. De luchthaven werd bedolven onder een laag as na een vulkaanuitbarsting afgelopen weekend onder de zeebodem. De hulpverlening naar de getroffen eilanden wordt ernstig belemmerd door het uitvallen van het vliegveld, maar volgens de in Nieuw-Zeeland verblijvende parlementsvoorzitter van Tonga is het opruimwerk aan het einde van de woensdag klaar. Telecommunicatiebedrijf Digicel heeft ondertussen gemeld dat er weer getelefoneerd kan worden met Tonga.