De openbaar aanklager in New York beschuldigt het vastgoedbedrijf van oud-president Donald Trump en diens familie van „frauduleuze en misleidende” praktijken. Volgens procureur-generaal Letitia James heeft The Trump Organization zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan manipulatie van de waardering van eigendom voor belasting- en verzekeringsdoeleinden, meldt The New York Times op basis van rechtbankdocumenten.