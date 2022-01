Aankoop De Vaandeldrager definitief na akkoord Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de aanschaf van het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt. Daarvoor trekt de staat 150 miljoen euro uit, de resterende 25 miljoen wordt betaald door de Vereniging Rembrandt en het Rijksmuseum. Het akkoord van de senaat was de laatste horde voor de aanschaf. Binnen vier weken is het hele traject afgerond en is Nederland officieel eigenaar van het werk, aldus de kersverse staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur).