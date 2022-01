De verdachte van de ontvoering van de Belgische, omgekomen kleuter Dean moet volgens de advocaat van Deans moeder in België worden vervolgd. „Mijn voorkeur gaat duidelijk uit naar België”, zegt advocaat Jef Vermassen in een interview in de Vlaamse krant De Morgen. „De straffen in Nederland, het spijt me, dat is niemendal.”