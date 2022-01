Burgemeester Femke Halsema spreekt bij herdenking op de Dam

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam spreekt op 4 mei op de Dam tijdens de Nationale Herdenking. Historicus en tv-presentator Hans Goedkoop houdt die avond de voordracht in De Nieuwe Kerk. Op 5 mei geeft Ridder der Militaire Willems-Orde luitenant-kolonel Gijs Tuinman een lezing in het Brabantse Oss. Noord-Brabant is dit jaar de gastprovincie voor de nationale viering van de bevrijding, aldus het Nationaal Comité 4 en 5 mei.