Op meerdere eilanden in Tonga is de schade na de vulkaanuitbarsting van afgelopen weekend enorm. Op het eiland Mango zijn volgens de regering alle huizen verwoest, op Fonoifua staan er nog twee overeind en ook op Nomuka is de schade aanzienlijk. De eilanden Atata, Mango en Fonoifua worden volledig ontruimd, meldt de regering van Tonga,