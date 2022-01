Australië heeft dinsdag het grootste aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus gemeld sinds het begin van de coronapandemie. In New South Wales, Victoria en Queensland, de drie deelstaten met de meeste inwoners, werden dinsdag in totaal 74 sterfgevallen als gevolg van het virus gemeld. Het vorige record was van donderdag, toen 57 sterfgevallen werden gemeld.