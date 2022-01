De coronacijfers in de verpleeghuizen zijn in anderhalve maand tijd fors gedaald. Van 400 positieve tests als zevendaags gemiddelde eind november ging het naar iets meer dan vijftig nu. Het aantal sterfgevallen is tien keer zo laag ten opzichte van de piek. Waar komt die kentering vandaan? En hoe kijken verpleeghuizen terug op de piek? „We nemen de maatregelen heel serieus.”