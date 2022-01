Trump houdt uitgestelde 6 januari-toespraak in Arizona

De Amerikaans oud-president Donald Trump houdt een toespraak in de plaats Florence in de staat Arizona. De speech stond oorspronkelijk gepland op 6 januari, de dag waarop zijn aanhangers een jaar eerder het parlement hadden bestormd. De verwachting is dat Trump zijn verkiezingsnederlaag wederom wijt aan fraude. In de verklaring waarin hij het uitstel aankondigde sprak hij van „de misdaad van de eeuw”, opnieuw zonder bewijs te leveren.