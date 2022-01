Tech onder druk in AEX-index Amsterdam, Adyen hard onderuit

Techaandelen hebben vrijdag op de beurs in Amsterdam stevig aan waarde verloren. De terugkeer van de rentevrees op Wall Street zorgde voor nervositeit onder beleggers. Hogere rentes zijn slecht nieuws voor aandelenbeleggingen en met name voor de snelgroeiende techbedrijven. Betalingsbedrijf Adyen kampte daarnaast met een adviesverlaging en eindigde de dag met een min van 7,4 procent, waarmee het veruit de sterkste daler was in de AEX.