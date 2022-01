Nederland zit in de top vijf van EU-landen waar de huizenprijzen het sterkst zijn gestegen. In het derde kwartaal van 2021 werden woningen in de Europese Unie gemiddeld iets meer dan 9 procent meer waard dan een jaar eerder, maar in ons land werden ze volgens Europees statistiekbureau Eurostat bijna 17 procent duurder. Alleen in drie andere lidstaten van de EU stegen de prijzen sneller.