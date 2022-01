Onderzoek rol Belgische politie na dood ontsnapte Nederlander

De toezichthouder van de Belgische politiediensten, het zogeheten Comité P, is opgedragen de agenten te verhoren die betrokken waren bij een schietpartij woensdag waarbij een uit de jeugdgevangenis in Breda ontsnapte Nederlander omkwam. De 21-jarige man raakte bij de schietpartij in Brecht nabij de Nederlandse grens gewond en overleed ondanks reanimatiepogingen ter plaatse aan zijn verwondingen, meldt het parket van Antwerpen.