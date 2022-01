Onderzoek legt misstanden in Italiaanse tomatenteelt bloot

In de tomatenteelt in Italië is sprake van grove schendingen van de mensenrechten. Vooral bij de productie van ingeblikte tomaten die ook in Nederlandse winkels veelvuldig te verkrijgen zijn, is veel mis. Dat komt naar voren uit onderzoek op initiatief van vakbond FNV en supermarktbelangenbehartiger Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL), waarvan de uitkomsten donderdag bekend werden. Uit eerder internationaal onderzoek kwamen ook al misstanden in de tomatenteelt in Italië naar voren.