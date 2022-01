Rivieren in het Verenigd Koninkrijk behoren tot de meest vervuilde van Europa. In een onderzoek van het Britse parlement, dat donderdag verschijnt, staat dat de rivieren een „chemische cocktail” zijn van rioolwater, landbouwafval en plastic. Door jarenlange bezuinigingen op watermanagement en waterzuivering kan geen enkele rivier in het land nog gezond worden genoemd.