In 90 landen is nog geen 40 procent van de bevolking gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat betekent dat een belangrijk doel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet is gehaald. In 36 landen is minder dan 10 procent van de inwoners ingeënt, meldde WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus tijdens een persconferentie.