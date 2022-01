Lichamen van 5 vermiste Tsjechische vliegers uit WOII gevonden

De lichamen van vijf sinds de Tweede Wereldoorlog vermiste Tsjechische vliegers zijn teruggevonden. De stoffelijke overschotten bevonden zich in een wrak dat in juni vorig jaar is opgegraven in een weiland in het Noord-Hollandse Nieuwe Niedorp. De Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht heeft de identiteit van de lichamen vastgesteld. De mannen krijgen dit jaar een laatste rustplaats op een militair ereveld van het Britse Gemenebest in Nederland.