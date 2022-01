Komend weekend beginnen de voorbereidingen voor de herstelwerkzaamheden aan de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag. Vanaf maandag 17 januari is het stuk snelweg maandenlang afgesloten voor het verkeer de stad uit, richting Prins Clausplein. „We moeten even door de zure appel heen bijten”, aldus een woordvoerder van de gemeente Den Haag. „Daarna kunnen we er weer jaren tegenaan.”