Veel onzeker voor luchthaven Schiphol bij aanvang 2022

Het nieuwe jaar van luchthavenexploitant Schiphol staat bol van de onzekerheden. En dat is niet alleen de schuld van de coronacrisis die de luchtvaartsector in zijn geheel raakt. Ook spelen er zaken als de kwestie rond de milieuvergunning, het al dan niet openen van Lelystad Airport en de verdere verduurzamingsslag waar Schiphol voor staat. De luchthaven houdt later op maandag zijn nieuwjaarsbijeenkomst waarbij wordt vooruitgekeken naar 2022.