Veel mensen staan zaterdagmiddag langs de route waar de uitvaartstoet van de 14-jarige Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk passeert. Langs de route hangt bij enkele huizen de vlag halfstok. Het meisje werd op oudejaarsdag dood aangetroffen in Leiden. Een 32-jarige man is aangehouden. Hij is volgens het Openbaar Ministerie een bekende van het slachtoffer en wordt verdacht van moord dan wel doodslag en ontucht.