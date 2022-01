President Joe Biden heeft zich in ieder geval in één ding vergist. Vorig jaar zomer zei hij dat dankzij de aanpak van de overheid corona in het defensief was gedrongen. Hij weet inmiddels dat er dagelijks een miljoen besmettingen bijkomen. Om de pandemie te bestrijden, wil hij een vaccinatieplicht. Maar of de rechter dat goedvindt?