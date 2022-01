Duitsland wijst Aruba en Curaçao vanwege de vele coronabesmettingen vanaf zondag aan als zogeheten hoogrisicogebieden. Reizigers vanaf die eilanden moeten zich voor vertrek naar Duitsland via het internet registreren bij de Duitse autoriteiten en bij aankomst vijf tot tien dagen in quarantaine als ze geen vaccinatie- of herstelbewijs kunnen uploaden.