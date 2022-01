Voormalig Amerikaans president Donald Trump heeft dinsdag (lokale tijd) een persconferentie geannuleerd die hij had gepland voor 6 januari, de dag waarop een jaar eerder zijn aanhangers het Capitool bestormden. In plaats daarvan zal hij dezelfde onderwerpen die hij zou hebben besproken tijdens de persconferentie op een bijeenkomst op 15 januari in Arizona behandelen.