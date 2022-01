De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft per e-mail zijn steun aan de Hongaarse premier Viktor Orbán uitgesproken in de aanloop naar de verkiezingen dit voorjaar. „Hij is een sterke leider en wordt door iedereen gerespecteerd”, schreef Trump in een maandag verzonden verklaring. „Hij heeft mijn volledige steun en goedkeuring voor zijn herverkiezing als premier.”