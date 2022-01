Komende donderdag overleggen vertegenwoordigers van Rusland, Oekraïne, Frankrijk en Duitsland in Moskou over het conflict in Oost-Oekraïne, meldt het Russische persagentschap Interfax. Frankrijk en Duitsland doen daaraan op „adviserend niveau” mee, aldus het persbureau op basis van een bron in het Kremlin.