In een fietsenwinkel aan het Mercatorplein in Amsterdam heeft maandagochtend een grote brand gewoed. Drie bewoners van woningen boven de winkel moesten door de brandweer uit hun huizen worden gered. Volgens een woordvoerder konden ze wegens de dichte rook niet op eigen kracht naar buiten. Met speciale zuurstofmaskers op zijn ze door brandweermannen door de rook heen in veiligheid gebracht.