Verzoek tot stopzetten rechtszaak tegen prins Andrew afgewezen

Een Amerikaanse rechter heeft een verzoek van de Britse prins Andrew en zijn advocaten om een rechtszaak tegen hem stop te zetten afgewezen, meldt de Britse krant The Guardian. De rechtszaak is aangespannen door Virginia Giuffre. Zij beweert dat prins Andrew haar seksueel heeft misbruikt. Volgens de advocaten van Andrew woont Giuffre echter feitelijk niet in de Verenigde Staten, maar in Australië. Daardoor zou haar aanklacht niet rechtsgeldig zijn.