Kinderen van 6 jaar en ouder moeten vanaf maandag in Frankrijk in het openbaar vervoer een mondkapje dragen. De verplichting, die al gold voor kinderen vanaf 11 jaar, geldt ook op stations en luchthavens. In het decreet dat zaterdag is gepubliceerd staat ook dat het voortaan verboden is om tijdens binnenlandse reizen eten en drinken te serveren of te nuttigen.