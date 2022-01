Urk stond volop in de belangstelling in 2021. Brand in een tijdelijke GGD-locatie, onrust rond kerken, veel media-aandacht. Jan van Haaften, scriba van de gereformeerde gemeente, blikt terug. Diepe ernst bezet hem, grote zorg drijft hem. „De Heere roept ons terug. Tot Zijn Woord en dienst. Moeten we dan niet juist nu naar Zijn huis, naar de kerk, gaan?”