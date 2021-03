Verslaggevers belaagd bij kerkdiensten Urk en Krimpen

Bij de kerken in Urk en Krimpen aan den IJssel die zondagochtend ondanks de coronacrisis de deuren weer openden voor alle leden zijn verslaggevers aangevallen. In Krimpen aan den IJssel sloeg en schopte een kerkganger bij het kerkgebouw van de oud gereformeerde gemeente in Nederland een verslaggever van RTV Rijnmond. De politie hield later daarvoor een 43-jarige man uit Krimpen aan. Bij de Sionkerk van de gereformeerde gemeente in Urk reed een auto aan tegen een verslaggever van PowNed. Eerder was hij al geschopt.