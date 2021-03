Waarom gg Urk de kerkdeuren opent voor alle leden

De gereformeerde gemeente (gg) te Urk nodigt alle –ruim 600– leden weer uit in de kerk en laat regels als afstand houden en mondkapjes dragen los binnen het kerkgebouw. De gemeente wijst op de „nood” onder gemeenteleden en op het geringe aantal besmettingen in het vissersdorp. De beslissing riep woensdag veel reacties op in landelijke media.