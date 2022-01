De Zuid-Afrikaanse bisschop en antiapartheidactivist Desmond Tutu wordt zaterdag gecremeerd en bijgezet in de St. George’s kathedraal in Kaapstad. De urn komt bij de preekstoel te staan waar hij in de jaren 80 en 90 zo vaak toespraken hield tegen de apartheid die in 1991 werd beëindigd.