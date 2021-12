Een politieagent is in de nacht van donderdag op vrijdag ernstig gewond geraakt aan zijn gezicht tijdens een onrustige nacht in Anjum in Friesland. Een groep van zo’n 150 mensen zorgde voor ongeregeldheden in het dorp, meldt de politie. De Mobiele Eenheid (ME) moest meerdere charges uitvoeren. Ook in het Friese Ferwert was het onrustig.