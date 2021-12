Britten mogen tijdens feestdagen wel door Frankrijk reizen

Na grote verwarring over de vraag of Britten die in de EU wonen over land door Frankrijk zouden mogen, is bekendgemaakt dat ze zich in de feestdagen geen zorgen over de Franse inreisbeperkingen hoeven te maken. Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft volgens Franse media na aanvankelijke verwarring bevestigd dat Britten rond de jaarwisseling door Frankrijk kunnen reizen om naar hun woonplaats in de EU terug te keren. Het ministerie heeft de grensbewakers opgedragen tolerant en behulpzaam te zijn voor Britten die door het land heen naar huis in een ander EU-land moeten.