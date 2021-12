De Belgische burgemeester Veerle Heeren wordt zes maanden geschorst omdat ze zichzelf vroegtijdig liet vaccineren. Ze gaf ook familie en buren de gelegenheid om al vroeg een prik te halen. De 56-jarige burgemeester van Sint-Truiden werd in maart gevaccineerd, toen ze eigenlijk nog niet aan de beurt was. De schorsing gaat aankomende februari in.