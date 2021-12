De overleden aartsbisschop Desmond Tutu ligt opgebaard in de kathedraal St. George in de Zuid-Afrikaanse stad Kaapstad. Zuid-Afrikanen kunnen afscheid nemen van Tutu totdat hij in het weekend wordt gecremeerd. De Nobelprijswinnaar en bekende tegenstander van de apartheid overleed zondag op 90-jarige leeftijd.