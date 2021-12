De veiligheidsregio Rotterdam heeft met het inzetten van 550 hulpverleners tijdens oud en nieuw maximaal opgeschaald. De stad is op het ergste scenario voorbereid, vooral vanwege de rellen op de Coolsingel in november. Arjen Littooij, algemeen directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, noemt het „heel erg triest” dat dit nodig is.