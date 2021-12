Schotse regering wil niet dat Schotten in Engeland gaan feesten

De Schotse regering wil dat de Schotten met de jaarwisseling thuisblijven en dat niet over de grens in Engeland gaan vieren. Schotland heeft veel strengere coronabeperkingen. De Schotse vicepremier John Swinney die verantwoordelijk is voor het coronabeleid, heeft de Schotten via de BBC opgeroepen Oud en Nieuw niet in Engeland te gaan vieren. De Britse premier Boris Johnson heeft voor Engeland juist besloten geen nieuwe coronabeperkingen op te leggen en gezegd dat de Engelsen vooral voorzichtig moeten zijn bij het vieren van de jaarwisseling.