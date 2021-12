De Texaanse advocate Sarah Weddington, die in 1973 een historische rechtszaak won waarmee abortus legaal werd in de Verenigde Staten, is op 76-jarige leeftijd overleden in haar huis in Austin, meldt de BBC. Susan Hays, voormalig student en collega van Weddington, zei dat ze zondagmorgen is overleden „na een reeks gezondheidsproblemen”.