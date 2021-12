Accountant: coronasteun voor veel gesloten winkels onbereikbaar

Veel winkels die door de lockdown dicht moeten blijven, kunnen geen aanspraak maken op financiële steun van de overheid. Het kabinet kondigde afgelopen zaterdag aan niet-essentiële winkels zeker vier weken te sluiten, maar de periode waarin ondernemers hun omzetverliezen moeten berekenen wordt door de jaarwisseling in tweeën gehakt. Daardoor komen veel van hen niet aan het vereiste minimum van 20 procent omzetverlies om loonsubsidies of een tegemoetkoming in de vaste lasten te krijgen.