Vanaf nu moeten alle nauwe contacten van een besmet persoon weer in quarantaine, ook als zij gevaccineerd zijn of eerder een coronabesmetting hebben meegemaakt. Het RIVM bevestigt vrijdag dat de regels zijn aangescherpt, na berichtgeving van de NOS. Reden voor de nieuwe regels is de komst van de omikronvariant van het coronavirus, die besmettelijker lijkt te zijn.