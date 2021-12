Minder straf voor verdachte drugsimport na procesafspraken

De rechtbank in Rotterdam heeft vrijdag een verdachte van onder meer grootschalige drugsimport strafkorting gegeven na het maken van zogeheten procesafspraken. In plaats van vijf jaar veroordeelde de rechtbank de man tot vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, conform de eis van het Openbaar Ministerie. De veroordeling is naast de smokkel van bijna 1000 kilo cocaïne ook voor het verboden bezit van een vuurwapen en het witwassen van 65.000 euro.