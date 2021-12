Brabant in beroep tegen uitspraak natuurvergunning Amercentrale

De provincie Noord-Brabant gaat in beroep tegen de vernietiging van de natuurvergunning van de Amercentrale door de rechtbank Oost-Brabant. Volgens het provinciebestuur voldoet de energiecentrale in Geertruidenberg, die draait op biomassa en steenkool, wel degelijk aan alle eisen op het gebied van stikstofuitstoot en is de vergunning terecht verstrekt. De provincie noemt de uitspraak van de rechter „strijdig met een eerdere uitspraak van de Raad van State”.