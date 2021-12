Het kabinet levert ondanks de lockdown in de kerstperiode geen maatwerk in de steunregelingen omdat dat vorig jaar tot „een heel groot aantal beroeps- en bezwaarprocedures” heeft geleid. Dat zei demissionair minister van Economische Zaken Stef Blok tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. De organisaties die het beleid moesten uitvoeren, konden die niet aan.