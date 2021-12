De Amerikaanse strijdkrachten baseerden zich bij het uitvoeren van bombardementen in landen als Irak en Syrië vaak op gebrekkige inlichtingen. Ze maakten bij de luchtoorlog tegen extremisten ook veel meer burgerslachtoffers dan naar voren komt uit officiële cijfers, bericht The New York Times. Die baseert zich onder meer op vertrouwelijke documenten van het Pentagon.