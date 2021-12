De Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft zaterdag tien mensen aangehouden tijdens een protest bij de Koningin Máxima Kazerne in Badhoevedorp, nabij Schiphol. Actiegroep Stop the War on Migrants demonstreerde daar vanaf 07.00 uur met enkele tientallen deelnemers naar eigen zeggen tegen onder meer het Europese grensbewakingsagentschap Frontex en het Europese migratiebeleid. Zij blokkeerden een deel van de KMar-kazerne.