Van Weel wil snel nieuwe EU-wet bestrijding onlinekinderporno

Nederland en de negen andere landen hebben vooral moeite met een element uit het voorstel, het zogeheten detectiebevel, zei Van Weel. In hoeverre mogen opsporingsdiensten op grote schaal in versleutelde berichtendiensten zoeken naar afbeeldingen van kinderporno, verduidelijkte Van Weel. Het gaat bijvoorbeeld om berichtendiensten als WhatsApp, TikTok, Signal en Instagram. Het kabinet, maar ook de Tweede Kamer, maakt zich zorgen over de privacy. Volgens Van Weel was de privacy in het EU-wetsvoorstel onvoldoende beschermd.

De EU-ministers van Justitie praten al lang over het bestrijden van onlinekinderporno, maar tot nu toe kon geen enkel voorstel op de steun van een meerderheid rekenen. Dat was donderdag ook het geval. De tien landen hadden het wetsvoorstel kunnen blokkeren. Besloten is het voorstel niet in stemming te brengen.

In het wetsvoorstel zouden internetbedrijven worden verplicht de autoriteiten te waarschuwen als kinderen op hun platforms seksueel worden misbruikt. Een op te richten EU-centrum moest de autoriteiten ondersteunen bij het reageren op meldingen van seksueel misbruik van kinderen.