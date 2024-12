Binnenland

In de provincies Noord-Holland en Flevoland zijn de apotheken van vrijdag tot en met maandag dicht. Zeker 385 filialen doen mee aan de regionale staking. In Zaandam is een actiebijeenkomst. Volgens CNV en FNV is spoedzorg tijdens de staking gegarandeerd, zodat mensen in geval van nood hun medicijnen kunnen krijgen.